Tras el fracaso de la selección de Argentina en el Mundial Rusia 2018, donde llegó a octavos de final para ser eliminada por Francia, Jorge Sampaoli reapareció públicamente para contar detalles de lo que fue su paso por la Albiceleste y otros detalles sobre su futuro.



En declaraciones al diario español 'Marca', Sampaoli reveló que espera ofertas para volver a los banquillos. Ya sea un club o selección, el nacido en Casilda dejó en claro que quiere imponer su estilo, tal como pasó, por ejemplo, en su pasó por el fútbol peruano con Bolognesi o Sport Boys.



"Estoy esperando básicamente un proyecto que me haga disfrutar de nuevo de mi trabajo de entrenador. Es decir, que yo pueda, desde el banquillo, generar modificaciones en el equipo, colectiva e individualmente, como hice en todos los lugares donde estuve: Perú, Chile, Ecuador, Sevilla... Quiero volver a eso. Y por lo demás, miro mucho fútbol", dijo Sampaoli.



"Me gustaría volver a dirigir y estar cerca de los jugadores, pero una selección con chances de modificar cosas, como hice en Chile, también me seduce. Quiero analizar bien dónde ir. No tuve contactos con México o Colombia, con ninguna. Cuando me toque, debo elegir bien. Estoy armando un nuevo equipo con la gente que quedó. Esperemos que pronto se dé", agregó el otro DT de la Selección de Argentina.



Jorge Sampaoli fue el entrenador de la Selección de Argentina desde junio de 2017. Clasificó a la Albiceleste a Rusia 2018 y sumó el segundo Mundial a su carrera de técnico (antes Chile en 2014), sin embargo, el objetivo de ser campeón de dicho torneo estuvo muy lejos de cumplirse y fue destituido el cargo en medio de una gran desaprobación de los hinchas.