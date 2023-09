Los jugadores de fútbol que muestran un bajo rendimiento están expuestos a las constantes críticas de los hinchas. Eduardo Vargas es uno de los que no la pasa bien en Brasil y esta vez se salvó de una ‘emboscada’ parte de los aficionados cuando se encontraba en una discoteca, en la ciudad de Belo Horizonte. A través de redes sociales, manifestaron su molestia con el delantero chileno.

La principal molestia de los hinchas es por la alocada vida pública que tiene. Ese es el motivo por lo que le dicen al exdelantero de los Tigres UANL que está más centrado en salir de noche que en poder ayudar al club a sumar en el Brasileirao, en el que marchan en el noveno puesto, a ocho puntos del cuarto, que da acceso a la Copa Libertadores.

Esta situación dio un giro inesperado el fin de semana cuando Vargas estuvo en el banco y no sumó minutos. Una facción de la ‘barrabrava’ logró la información de que el trasandino estaba en un bar de Belo Horizonte y la situación colmó la paciencia, por lo que llegaron hasta la puerta del local para encarar al jugador, aunque el chileno logró escapar minutos antes.

“Lo que le espera a la junta directiva: si este tipo no rescinde su contrato, la gente se va a volver loca. Y eso no es una amenaza, no. Pero para los jugadores que vienen aquí a beber, como Vargas, Patrick y Edenilson, Belo Horizonte estará en un clima que ni siquiera es hostil, es desagradable”, dijeron.





No es la primera vez

Eduardo Vargas llegó a Atlético Mineiro en el año 2020, procedente de Tigres de México. A pesar de ya tener casi tres años en el club, no ha conectado con la hinchada y su rendimiento es el principal factor. El pasado mes de abril también hubo un pronunciamiento.

“No aceptaremos más al jugador Eduardo Vargas vistiendo la camiseta de Atlético Mineiro. Son innumerables los traspiés acumulados a lo largo de su carrera en el club, numerosas ocasiones en que el jugador nos hizo daño y no mostró el debido respeto por nuestra camiseta. Jugador sin compromiso, voluntad y que no honra nuestros colores”, comunicaron en esa ocasión.





