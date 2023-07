Flamengo, con un gol y una asistencia de Giorgian de Arrascaeta, se impuso el sábado por 2-1 en su visita al Atlético Mineiro en un partido por la decimoséptima jornada del Campeonato Brasileño y ascendió provisionalmente al segundo lugar en la clasificación. Sin embargo, no es del buen resultado logrado de lo que se está hablando por estas horas. Y es que la agresión del argentino Pablo Fernández, preparador físico de Jorge Sampaoli, al goleador Pedro, se ha convertido en todo un escándalo en el cuadro carioca.

Según reporta la prensa brasileña, Hernández le dio un puñetazo en la cara a Pedro, causándole daño en el labio y algunos dientes. El hecho ocurrió luego de que el delantero del Flamengo se sentara en el banco de suplentes tras no haber ingresado. Para el argentino, fue una falta de respeto porque el jugador debía quedarse en la zona de calentamiento.

Según información de GloboEsporte, el grueso del plante de Flamengo ha salido a defender a Pedro y dejó muy claro a la directiva que ningún jugador volverá a entrenar mientras Pablo Hernández siga en el cargo de preparador físico. El lío también salpica a Jorge Sampaoli.

Tras lo ocurrido en el estadio del Mineiro, el PF argentino fue trasladado a una comisaría en compañía del presidente de Flamengo, Marcos Braz. En otro vehículo iba Pedro y algunos futbolistas como testigos. Todo el incidente hizo retrasar el regreso de la delegación hasta Río de Janeiro.

El mensaje de Pedro

“Podría estar aquí hablando de los pocos minutos de los últimos partidos, pero lo que pasó hoy fue peor que lo que podría pasar dentro de cuatro líneas. Cobarde, sin razón e inexplicablemente fui atacado, con un puñetazo en la cara, por Pablo Fernández, miembro del cuerpo técnico de Sampaoli”, comienza el mensaje de Pedro en su cuenta de Instagram.

“La cobardía física ha superado la cobardía psicológica que he sufrido durante las últimas semanas. Alguien que se siente con derecho a atacar a otro no merece el respeto de nadie. He pasado por muchas dificultades aquí en Flamengo, pero nada se compara con la cobardía que he sufrido hoy. Que Dios perdone a una persona que, en pleno 2023, piense que una agresión física puede resolver cualquier problema. Gracias Jesús por las enseñanzas, darme un nuevo rostro. Papá y mamá, gracias por la educación que me dieron”, añadió el jugador.





