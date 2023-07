Los hinchas del fútbol, especialmente aquellos que disfrutaron de la dupla que hicieron Luis Suárez y Lionel Messi en el FC Barcelona, quedaron muy decepcionados al confirmarse que el delantero uruguayo no fichará este año por el Inter Miami. El charrúa no pudo desvincularse del Gremio, por lo que seguirá haciendo goles en Brasil. Sin embargo, no todo está perdido, ya que el propio ‘Pistolero’ ha dejado abierta su llegada al cuadro de la MLS para 2024, una vez haya terminado toda relación con el ‘Tricolor’ gaúcho.

En declaraciones al programa Punto Penal del Canal 10 de la televisión uruguaya, Luis Suárez confeso que él y Lionel Messi han conversado sobre la posibilidad de retirarse juntos, situación que podría darse en el Inter Miami en la temporada 2024.

“Con Messi soñamos en retirarnos juntos”, indicó el exdelantero del Barcelona, Atlético de Madrid y Liverpool. Para el 2024, el ‘Pistolero’ calcula estar fuera del Gremio debido a sus problemas de rodilla que no le dejan seguir compitiendo al más alto nivel.

“No voy a poder rendir el próximo año como pretende el club. Tengo una lesión crónica en la rodilla y el fútbol brasileño es muy intenso. No sé si voy a dejar de jugar o ir a otro equipo, pero voy a bajar la intensidad”, explicó el delantero charrúa.





Con medicamentos o nada





En la línea de sus problemas con la rodilla, ‘Lucho’ confesó que solo los medicamentos lo ayudan a resistir los dolores crónicos que a sus 36 años han empezado a afectarlo. A veces, se le hace imposible no pensar en el retiro del fútbol profesional.

“Es un dolor crónico, pero el deseo de seguir jugando y de siempre estar son más fuertes. A veces me cuestiono para qué seguir sufriendo tanto, pero después entro a la cancha y se me pasa. Las pastillas y los pinchazos previos me hacen seguir tirando”, aseveró.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR