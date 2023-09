Hace apenas medio año que Jorge Sampaoli firmó un contrato para convertirse en el entrenador del Flamengo. Sin embargo, durante estos cinco meses, su nombre ha aparecido en las noticias en varias ocasiones, ya sea por su comportamiento o por las críticas de otros deportistas hacia él. Y una vez más, la situación se repite. En territorio brasileño afirman que su tiempo en Río de Janeiro está llegando a su fin, y ya se menciona a su posible sucesor.

La reciente derrota en la final contra Sao Paulo, en la Copa de Brasil, representó el punto culminante en una campaña plagada de caídas. En primer lugar, debido a la posición en la tabla del Brasileirao, donde el ‘Mengao’ se encuentra en el séptimo lugar, un puesto por debajo de la zona de clasificación para la Copa Libertadores.

A esto se suma, la eliminación en el mencionado torneo continental a manos de Olimpia y, finalmente, al último revés contra el ‘Tricolor Paulsita’. A los fracasos deportivos, se le suman los escándalos que han rodeado al estratega. Una situación que sacudió la estabilidad del argentino y su equipo técnico ocurrió en julio, cuando uno de sus colaboradores agredió a Pedro, una de las estrellas del plantel.

La situación anterior desencadenó una fractura la cohesión de la escuadra. Hay que tomar en cuenta que durante fechas que rodearon al anterior hecho, Arturo Vidal dejó el Flamengo para unirse al Paranaense. El chileno explicó que su partida se debía a que consideraba que Sampaoli no sabía valorar a los jugadores, calificándolo como un “entrenador perdedor”.

Volviendo a eventos más actuales, la semana pasada, el DT tomó la decisión de dejar a sus dirigidos y retirarse del campo de juego antes de que el árbitro Anderson Daronco pitara el final del primer tiempo en el choque de ida contra Sao Paulo. En ese momento, el representativo paulista ya tenía una ventaja de 1-0 gracias a un gol de cabeza de Jonathan Calleri, resultado que se mantuvo hasta el final del encuentro.

Por ahora, la directiva del 'Fla' no ha emitido una declaración oficial sobre la situación de Sampaoli. Sin embargo, medios brasileños han informado que los altos mandos del cuadro rojinegro han comenzado a considerar la posibilidad de que el entrenador argentino deje el cargo. Señalan que Adenor Leonardo Bacchi y Tite son los principales candidatos para reemplazarlo.









Jorge Sampaoli no planea renunciar y se enfoca en lo que viene

El entrenador Jorge Sampaoli declaró el domingo que no tiene intención de renunciar a su puesto en Flamengo, a pesar de la derrota en la final de la Copa do Brasil ante Sao Paulo. “No me lo planteo (dimitir). Esa valoración la tiene que hacer el presidente del club”, preciso.

El argentino destacó que el ‘Mengao’buscará en el Campeonato Brasileño una plaza para la Copa Libertadores, ya que perdió la oportunidad al no ganar el título de la Copa do Brasil. El próximo desafío en la liga será contra el Bahia, programado para el sábado 30 de septiembre, correspondiente a la fecha 25 del Brasileirao, a las 2:00 p.m. hora peruana y colombiana.

Títulos de Jorge Sampaoli como entrenador

Jorge Sampaoli se encuentra entre los destacados estrategas en la actualidad dentro del fútbol sudamericano. Hasta el momento, está al mando del Flamengo. Previamente, el argentino ganó reconocimiento por su exitoso desempeño en la Universidad de Chile y en la selección chilena, logrando su logro más destacado con la conquista de la Copa América en 2015.

Mostrando un enfoque táctico contemporáneo, el técnico también buscó oportunidades en el fútbol europeo, específicamente en Francia y España. Sin embargo, parece haber hallado su lugar de pertenencia definitivo en el blaompie brasileño, dirigiendo a equipos como Santos, Atlético-MG y, en la actualidad, al Fla, como se mencinó.

Universidad de Chile: Copa Sudamericana (2011) y Campeonatos de Chile (2011-Apertura), (2011-Clausura) y (2012-Apertura)

Copa Sudamericana (2011) y Campeonatos de Chile (2011-Apertura), (2011-Clausura) y (2012-Apertura) Chile: Copa América (2015)

Copa América (2015) Atlético Mineiro: Campeonato Mineiro (2020)

