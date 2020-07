En el duelo entre Internacional y Aimoré, por el Campeonato Gaúcho, Paolo Guerrero volvió a romper las redes este miércoles después de cuatro meses: lo hizo, encima, por partida doble y así llevó a Internacional a las semifinales de la segunda fase del certamen estadual. Los elogios llegaron para el delantero de la Selección Peruana.

Consumado el triunfo, el entrenador del cuadro colorado, Eduardo Coudet, destacó la relevancia de Paolo Guerrero. “Es un jugador muy importante para nosotros. Pero siempre reitero, no me gusta hablar de la parte individual, sino de la colectiva. Generamos muchas situaciones de gol”, aseguró el ‘Chacho', en rueda de prensa.

Por otro lado, el argentino criticó el estado del campo del Estadio Morada dos Quero-Queros, donde se disputó el encuentro. “Si necesita preparar un equipo para jugar así, busque otro entrenador, porque no sé... no sé cómo prepararme para lanzar la pelota. Me gusta jugar bien al fútbol, o intentarlo. Pero ciertamente esperamos tener mejores condiciones. Es más fácil destruir que construir. El equipo que busca construir es bueno para tener un buen césped”, cuestionó.

Paolo Guerrero no anotaba gol desde el 3 de marzo pasado, a Universidad Católica por la Copa Libertadores. Por el Campeonato Gaúcho, el ‘Depredador’ no inflaba las redes desde el 26 de enero, al Pelotas.

El Internacional, de seguro con Paolo Guerrero en el ataque, se enfrentará en los próximos días al Esportivo, por semifinales del ‘Gauchao'.

