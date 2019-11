No duró ni media hora. Ousmane Dembélé fue la gran sorpresa en la alineación de Ernesto Valverde en el duelo del Barcelona y Borussia Dortmund por el Grupo F de la Champions League. Sin embargo, el extremo azulgrana volvió a caer lesionado, una vez más, a los 26 minutos tras una acción en área del equipo alemán. La nueva lesión del ‘Mosquito’ ha causado revuelo de inmediato y no solo los hinchas, sino también algunos futbolistas no han tardado en pronunciarse, como Kylian Mbappé.

El atacante del PSG aprovechó sus redes sociales para enviarle un mensaje a su compatriota y compañero de selección, que algunos aficionados culés lo han tomado como un ‘guiño’. Lo cierto es que el mensaje es bastante enigmático, pues solo fueron tres ‘emoticones’ de rostros tristes.

Sin embargo, a estas alturas, y cada vez más cerca de la apertura de un nuevo mercado de fichajes, cualquier comentario es interpretado al antojo de los hinchas, y más si se trata de Mbappé, que constantemente es relacionado con el Barcelona o Real Madrid.

En cuanto a Dembélé, aún queda por esperar el informe médico oficial para determinar la gravedad de una nueva lesión, la tercera de lo que va en esta temporada, que aún no llega ni a la mitad.

El francés estaba siendo de los más activos en el tramo inicial del encuentro que mide al Barcelona y al Borussia Dortmund, pero curiosamente fue después de la lesión del ’11’ del Barça cuando los culés se adelantaron en el macador.

