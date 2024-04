En su primera temporada en el Real Madrid, Jude Bellingham estaba jugando a un nivel espectacular. El futbolista no dejaba de marcar goles y dar asistencias en sus primeros meses con la camiseta madridista. Sin embargo, en el mes de febrero, el selccionado de Inglaterra sufrió una lesión en el tobillo izquierdo y, desde que regresó a las canchas en marzo, no ha sido el mismo para mal de los hinchas merengues. A un día del esperado partido ante Manchester City por la Champions League, el internacional inglés se refirió a su rendimiento en las últimas semanas y explicó que su lesión en Girona fue el momento de quiebre.

Este miércoles, la ‘Casa Blanca’ visita a los ‘Citizens’ por la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones. En la conferencia de prensa, el exjugador del Borussia Dortmund y Carlo Ancelotti fueron los encargados de hablar. El mediocampista analizó su temporada, su sequía goleadora y también lanzó un mensaje de optimismo para los hinchas madridistas.

Bellingham, que ha anotado 16 goles en 24 partidos en LaLiga, dijo lo siguiente sobre su bajón: “Empecé muy bien hasta enero. Lo que me mata el ritmo es la lesión en Girona. Supero esto del dolor en el tobillo, juego contra el Valencia, marcó un gol... y me sancionan. Me ha afectado el ritmo y en los últimos meses mi papel en el equipo ha cambiado un poco. Tengo confianza y no me importa la crítica”.

Jude explicó que, tras tener un gran arranque goleador, no anotar seguido en los últimos partidos y no conseguir victorias le ha generado ansiedad. “Yo creo que lo que me crea ansiedad es no marcar... y que el equipo no gane. Yo quiero añadir diferentes habilidades, pero creo que puedo ayudar más al equipo en otras facetas. La verdad es que no soy de poner retos. Yo quería empezar con un solo gol y ahora llevo 20″, agregó.

Sobre el partido en el Etihad Stadium, el inglés resaltó que la única prioridad es conseguir el triunfo y la clasificación a las semifinales de la Champions League. “Espero que el equipo gane, esa es la prioridad. Y lo demás, secundario. Que el bloque juegue bien y ya si yo puedo brillar, maravilloso. Pienso en tener impacto en el conjunto, ayudar ofensiva y defensivamente. Será durísimo, pero somos un gran equipo, estamos preparados y debemos demostrarlo”, añadió.

Finalmente, habló sobre la conexión que tiene con los brasileños Vinícius Júnior y Rodrygo, piezas clave en el ataque de los ‘blancos’. “En general tenemos muy buena relación con todos. Con ellos dos cuando estamos a tope nos hace el trabajo más fácil. Son muy humildes y trabajadores. Esperemos salir así y traer ese rendimiento para el partido de mañana”, concluyó.





¿A qué hora y dónde ver Manchester City vs. Real Madrid?

Manchester City vs. Real Madrid, por la vuelta de los cuartos de final de la Champions, está pactado para jugarse el miércoles 17 de abril desde las 2:00 p.m., en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En países como Venezuela, Chile y Paraguay iniciará a las 3:00 p.m., mientras que en Argentina, Uruguay y Brasil será a las 4:00 p.m. En España empezará a las 9:00 de la noche.

Si no te quieres perder un solo segundo de este partidazo, recuerda que podrás verlo por las señales de ESPN, STAR Plus y MAX, que son oficiales de la Liga de Campeones para América Latina. Si estás en España, el duelo lo podrás ver por Movistar y Liga TV BAR. Asimismo, recomendamos no verlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias.





