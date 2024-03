Cobresal vs. Barcelona SC se enfrentan este martes 2 de abril por la primera fecha del Grupo B de la Copa Libertadores 2024. El encuentro será en el Estadio Zorros del Desierto, ubicado en la ciudad de Calama, Chile. Los dos conjuntos buscarán iniciar con el pie derecho el torneo continental y quedarse con los tres puntos en su debut. A continuación, conoce a qué hora iniciará y en qué canales de TV se podrá ver la transmisión del compromiso en suelo sudamericano.

Cobresal llega a este duelo tras caer por 2-0 ante Palestino en el Estadio El Cobre, por la fecha 6 del Campeonato Nacional de Chile. No ha iniciado bien el torneo doméstico, pues tras seis jornadas, todavía no conoce la victoria. Hasta el momento, suma dos puntos producto de cuatro derrotas y dos empates. Asimismo, se ubica en la última posición de la tabla.

En la Copa Libertadores se ubica en el Grupo B junto a Barcelona SC, Sao Paulo y Talleres. El estadio donde jugará se llama Zorros del Desierto y se ubica en el desierto de Calama. Espera aprovechar el clima para obtener resultados a su favor en el torneo continental. Cabe mencionar que los ‘mineros’ no podían ser locales en El Cobre, su casa en El Salvador.

Barcelona SC, por su parte, inició la Liga Pro con un triunfo, pero luego ha caído en un bache del que todavía no se puede levantar. Llega al duelo en Calama tras igualar 1-1 con Macará en el Estadio Bellavista (Ambato), por la sexta jornada del campeonato ecuatoriano. Hasta el momento, suma cinco puntos, producto de un triunfo, dos empates y una derrota.

El equipo de Guayaquil no pudo jugar la última final de la Liga Pro pero al menos garantizó su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores. No falta al torneo continental desde el año 2019. Una de sus últimas actuaciones más destacadas se dio en 2021, cuando llegó hasta las semifinales. En esa instancia cayó ante Flamengo. Luego el ‘Mengao’ cayó en la final ante Palmeiras.





¿A qué hora juegan Cobresal vs. Barcelona SC?

Cobresal vs. Barcelona SC se jugará en el Estadio Zorros del Desierto el martes 2 de abril. El encuentro iniciará desde las 5:00 p.m. en países como Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, el inicio del duelo será a las 7:00 p.m. Por otro lado, en Venezuela y Bolivia, el encuentro será a la 6:00 p.m.





¿En qué canales ver Cobresal vs. Barcelona SC?

Cobresal vs. Barcelona SC estará disponible para ver en ESPN y STAR Plus en Sudamérica. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor tendrás una cobertura exhaustiva del evento, con actualizaciones constantes y los aspectos más destacados del compromiso.





