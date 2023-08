Deportivo Pereira vs. Palmeiras se miden este miércoles 30 de agosto por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Colombianos y brasileños definirán un cupo para las semifinales y se viene encuentro con muchas emociones, por lo que los aficionados del fútbol no quieren perdérselo. Cabe recordar que la ida acabó 4-0 para el Verdao. Aquí te contamos a qué hora se juega y en qué canales podrás seguir la transmisión.

El Grante Matecaña llegó a estas instancias de la Copa Libertadores con el sueño de seguir avanzando en el torneo, sin embargo, se topo ante un sólido Palmeiras que lo goleó en casa por cuatro goles de diferencia y quedó con un pie y medio afuera de la competencia. En Brasil, el cuadro colombiano buscará la hazaña.

¿A qué hora juegan Deportivo Pereira vs. Palmeiras?

México | 6:30 p.m.

Estados Unidos | 3:00 p.m.

Perú, Colombia y Ecuador | 7:30 p.m.

Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela | 8:30 p.m.

Argentina, Brasil y Uruguay | 9:30 p.m.

Deportivo Pereira vs. Palmeiras: canales de tv

Recuerda que se podrás ver el partido Pereira vs. Palmeiras a través de las señales de ESPN, STAR Plus y Futbol Libre. Además, podrás seguir el minuto a minuto del compromiso en la web de Depor. No hay forma de que te lo pierdas.

Deportivo Pereira vs. Palmeiras: posibles alineaciones

Deportivo Pereira: A. Quintana; E. Moreno, C. Garcés, J. Quintero, C. Ramírez, J. Fory; J. Zuluaga, J. Vásquez, M. Medina; A. Rodríguez, A. Rodriguez.

A. Quintana; E. Moreno, C. Garcés, J. Quintero, C. Ramírez, J. Fory; J. Zuluaga, J. Vásquez, M. Medina; A. Rodríguez, A. Rodriguez. Palmeiras: Weverton; M. Rocha, G. Gómez, Murilo, J. Piquerez; G. Menino, Zé Rafael; Mayke, R. Veiga, Dudu; Roni.





