A qué hora juegan Táchira vs. River y en qué canales ver la Copa Libertadores

River Plate se prepara para iniciar su participación en la Copa Libertadores 2024 con grandes expectativas y el firme objetivo de ser protagonista en el torneo continental. El primer desafío para el conjunto argentino será enfrentar a Deportivo Táchira de Venezuela como visitante. En la previa a este emocionante encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo H, River se posiciona como el amplio favorito según los pronósticos de las apuestas. Con un equipo sólido y con experiencia en competiciones internacionales, los dirigidos por Demichelis buscan comenzar con el pie derecho.

El viaje hacia Venezuela no estuvo exento de complicaciones para el plantel de River Plate. Debido al impedimento del país venezolano para que aviones argentinos sobrevuelen su territorio, el equipo tuvo que aterrizar en Colombia y completar el viaje a San Cristóbal por vía terrestre. A pesar de estos contratiempos logísticos, el equipo Millonario llega con determinación y confianza para enfrentar el desafío.

El recuerdo del desempeño del año pasado está presente en la mente de los jugadores de River Plate. En la edición anterior de la Copa Libertadores, el equipo tuvo dificultades para superar la primera instancia y se despidió en octavos de final ante Internacional de Porto Alegre, un semifinalista destacado del certamen.

El rival en turno, Deportivo Táchira, cuenta con algunos futbolistas argentinos en sus filas, como Andrés Ríos, Leandro Fioravanti y Oliver Benítez, quienes buscarán hacer frente al poderío de River Plate. Actualmente, el equipo venezolano se ubica en el quinto lugar en el torneo doméstico de Venezuela, con un balance de cuatro victorias, cuatro empates y dos derrotas.

El último enfrentamiento entre ambos equipos en la Copa Libertadores tuvo lugar en la edición 2004, con un empate sin goles en territorio de Táchira y una victoria 2 a 0 para River Plate en el estadio Antonio V. Liberti. Con estos antecedentes, se espera un encuentro emocionante y repleto de acción en el Polideportivo de Pueblo Nuevo.

¿A qué hora juegan Deportivo Táchira vs. River Plate?

Deportivo Táchira vs. River Plate se jugará en el Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo (San Cristóbal) el martes 2 de abril. El encuentro iniciará desde las 7:30 p.m. en países como Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, el inicio del duelo será a las 9:30 p.m. Por otro lado, en Venezuela y Bolivia, el encuentro será a las 8:30 p.m.

¿En qué canales TV ver Deportivo Táchira vs. River Plate?

Deportivo Táchira vs. River Plate estará disponible para ver en ESPN 2, Pluto TV y STAR Plus en Sudamérica. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor tendrás una cobertura exhaustiva del evento, con actualizaciones constantes y los aspectos más destacados del compromiso.

River Plate no gana la Copa Libertadores desde 2018.

