Este martes 2 de abril, The Strongest y Gremio se enfrentan por la primera jornada del Grupo C de la Copa Libertadores 2024. El encuentro será en el Estadio Hernando Siles, que se ubica en la ciudad de La Paz. Ambos equipos buscarán iniciar con el pie derecho el torneo continental y quedarse con los tres puntos en el su debut en el torneo internacional. En los siguientes párrafos, te contamos cómo llegan, a qué hora iniciará y en qué canales de TV se podrá ver la transmisión del compromiso.

The Strongest llega a este partido tras caer por 2-0 ante Tomayapo en el Estadio IV Centenario, por la fecha 6 del Torneo Apertura de la Primera División de Bolivia. En estas seis jornadas, ha ganado tres duelos, empató uno y perdió en dos ocasiones. El equipo ha mostrado irregularidad y ahora le toca debutar en la Copa Libertadores, la competición más importante en Sudamérica.

En la Copa Libertadores se ubica en el Grupo C junto a Gremio, Estudiantes de la Plata y Huachipato. Tiene a su favor los 3.581 metros sobre el nivel del mar para tratar de asegurar todos los puntos de local. Además, el conjunto boliviano, que es dirigido por Pablo Lavallén, se ha mostrado fuerte en casa, pues sus tres victorias por la liga boliviana fueron en el Hernando Siles.

Gremio, por su parte, llega a este encuentro tras igualar sin goles con Juventude en el Estadio Alfredo Jaconi, por la ida de la final del Campeonato Gaucho. En las semifinales, no tuvo problemas para derrotar a SER Caxias por un global de 5-3. El conjunto de Porto Alegre está en búsqueda de su séptimo título del Campeonato Gaucho consecutivo.

El tricampeón de la Libertadores se ha posicionado como el más fuerte del Grupo C, incluso por encima de Estudiantes de la Plata. El conjunto brasileño viene a paso firme en Brasil, con un equipo repleto de figuras. Por ejemplo, están jugadores como Diego Costa, Agustín Marchesín, Cristian Pavón y Franco Cristaldo. Pese a que ya no cuenta con Luis Suárez, Gremio es candidato a avanzar a la siguiente fase.





¿A qué hora juegan The Strongest vs. Gremio?

The Strongest vs. Gremio se jugará en el Estadio Hernando Siles el martes 2 de abril. El partido comenzará desde las 7:00 p.m. en países como Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, el inicio del compromiso será a las 9:00 p.m. Por otro lado, en Venezuela y Bolivia, el encuentro será a la 8:00 p.m.





¿En qué canales ver The Strongest vs. Gremio?

El partido The Strongest vs. Gremio estará disponible para ver en ESPN y STAR Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor tendrás una cobertura exhaustiva del evento, con actualizaciones constantes y los aspectos más destacados del encuentro.





