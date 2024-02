¡Imperdible! Aurora vs. Botafogo se ven las caras EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE este miércoles 21 de febrero por la Fase 2 de la Copa Libertadores 2024. El compromiso, que se jugará en el Estadio Félix Capriles, está programado para iniciar desde las 7:30 p.m. (hora peruana, 8:30 p.m. en hora boliviana) y será transmitido a través de ESPN y Star Plus para América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Cabe mencionar que el duelo de vuelta el miércoles 28 de febrero en Estadio Olímpico Nilton Santos. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Gregore es el flamante fichaje del Botafogo de la Série A de Brasil. (Video: Botafogo)





Aurora vs. Botafogo: posibles alineaciones

Aurora: D. Akologo; N. Amarilla, Luis Barboza Quiróz, S. Zaracho; J. Torrico, I. Huayahuata, C. Seijas, O. Vaca; Serginho, Juan Reinoso y Luis Blanco.

Botafogo: L. Perri; Marcal, Víctor Cuesta, Adryelson, L. Di Placido; Tche Tche, Marlon Freitas; Joao Victor, C. Eduardo, J. Dos Santos Junior, Victor Sa.