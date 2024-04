Este miércoles, Barcelona SC vs. Talleres se miden EN VIVO y EN DIRECTO por la segunda jornada del Grupo B de la Copa Libertadores 2024. El partido, que se realizará en el Estadio Monumental Banco Pichincha, será crucial para el ‘Ídolo’, que llega a este duelo tras igualar con Cobresal. Este compromiso está programado para iniciar a las 9:00 de la noche (hora peruana y ecuatoriana, 11:00 p.m. en Argentina) y será transmitido GRATIS y ONLINE por las señales de ESPN y STAR Plus en Sudamérica. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Barcelona SC se prepara para afrontar la Copa Libertadores. (Video: Barcelona SC)





Barcelona SC vs. Talleres: posibles alineaciones

Barcelona SC: Javier Burrai; William Vargas, Álex Rangel, Luca Sosa, Aníbal Chalá; Leonai Souza, Jesús Trindade, Brian Oyola, Joao Rojas; Janner Corozo y Francisco Fydriszewski.

Talleres: Guido Herrera; Gastón Benavídez, Matías Catalán, Juan Rodríguez, Miguel Navarro; Daniel Ortegoza, Juan Portilla, Marcos Portillo, Rubén Botta; Federico Girotti y Ramiro Ruíz.