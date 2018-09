El VAR no pudo ayudar a Dedé el último miércoles luego de ser expulsado por un cabezazo casual al portero Andrada en el Boca Juniors vs. Cruzeiro por la Copa Libertadores. El error del árbitro, a pesar de la tecnología, ha causado indignación en la Confederación Brasileña de Fútbol que buscará tomar medidas.



La CBF pidió el jueves a la Conmebol que abra una investigación y tome medidas ante lo que consideró una expulsión injusta.



Dedé vio la tarjeta roja tras un choque con el portero de Boca, Esteban Andrada , en la disputa de un balón tras un centro largo, una jugada en la que el árbitro paraguayo Eber Aquino consultó al VAR. El meta sufrió una fractura de mandíbula debido al impacto.



La CBF dijo en un comunicado que el jugador de Cruzeiro sufrió una expulsión injusta porque el choque fue involuntario y que la consulta al VAR fue irregular y fuera del protocolo.



"La CBF registra su inconformismo con la decisión del arbitraje y solicita que la Conmebol (...) tome todas las medidas adecuadas en el sentido de hacer justicia en relación al daño causado al Cruzeiro Esporte Clube y al atleta", dijo el comunicado.



"Sugiere que la Conmebol abra una investigación para determinar completamente lo ocurrido en relación a la intervención indebida del VAR en este episodio", agregó.



El club brasileño pidió al organismo rector del fútbol sudamericano que anule la sanción al jugador y lo habilite para jugar el partido de vuelta previsto para el 4 de octubre en la ciudad brasileña de Belo Horizonte.



"Estamos indignados con todo lo que sucedió ayer en La Bombonera. No podemos admitir que la decisión personal de un árbitro coloque en jaque un sistema tan avanzado como el VAR", dijo el presidente de Cruzeiro, Wagner Pires al sitio oficial del club.



REUTERS

