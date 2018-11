Todo mal. ¿Por qué hacer eso? En la previa del Boca Juniors vs. River Plate , el ‘Millonario’ le envío rodillos para ayudar a drenar el agua de La Bombonera. El Xeneize le quitó los escudos. No se siente la actitud del cuadro de Boca a horas de jugarse el Superclásico, tratándose de un buen ejemplo del equipo de Núñez para poder afrontar un partido histórico para el fútbol Argentina. La CONMEBOL dio el OK y Boca-River juegan el partido este domingo.



El superclásico argentino entre Boca Juniors y River Plate de la ida de la final de la Copa Libertadores, postergado el sábado por lluvia, se jugará la tarde del domingo, anunció la Conmebol tras inspeccionar el campo de juego de la Bombonera.



"La inspección efectuada por oficiales de la Conmebol determinó que el campo de juego de la Bombonera está en condiciones para la disputa, desde las 16H00 (19H00 GMT) del partido de ida de la final de la Conmebol Libertadores 2018", informó la máxima autoridad de fútbol sudamericano en su cuenta en Twitter.



El "partido del siglo" en Argentina, como fue calificado por su atracción mundial, debió ser postergado la tarde del sábado, debido a una inusual lluvia que anegó el campo de juego y las calles aledañas al mítico estadio de Boca, la Bombonera.



"Claro que el campo de juego está mojado pero está en total condiciones de juego. Podemos tener lluvias pero el drenaje está respondiendo", apuntó el director de competencias de la Conmebol, Fred Nantes, al canal Fox Sports.



La suspensión del partido se decidió a menos de dos horas del horario programado para el partido y cuando miles de hinchas de Boca ya empezaban a colmar las 53.000 plazas del estadio bajo la lluvia torrencial.







