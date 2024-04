Desde el estadio Zorros del Desierto de Chile, Cobresal vs. Barcelona SC se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) por la fecha 1 del grupo B en la Copa Libertadores 2024. El duelo se juega en la ciudad de Calama este martes 2 de abril, desde las 7:00 p.m. (hora peruana y una hora más en Bolivia). Será el debut de ambas escuadras en el certamen continental. Los locales llegan de caer en la última jornada de su liga. Por el lado de la visita, también han caído en irregularidad en la Liga Pro de Ecuador. La transmisión del partido estará a cargo de las señales de ESPN y STAR Plus en Sudamérica. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor tendrás una cobertura exhaustiva del evento, con actualizaciones constantes y los aspectos más destacados del compromiso.

Barcelona SC y un homenaje a sus socios. (Video: Barcelona SC)

Cobresal vs. Barcelona SC: probables alineaciones

Cobresal: Requena; Céspedes, Alarcón y Becht; Munder, Mesías, García, Navarro y Pacheco; Coelho y Lezcano.

Requena; Céspedes, Alarcón y Becht; Munder, Mesías, García, Navarro y Pacheco; Coelho y Lezcano. Barcelona SC: Burrai; Vargas, Rodríguez, Sosa y Chalá; Leonai, Trindade, Corozo, Díaz y Preciado; Fydriz.