Desde el estadio Monumental David Arellano, Colo Colo vs. Cerro Porteño se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) por la primera fecha en el Grupo A de la Copa Libertadores. El choque se jugará este miércoles 3 de abril desde las 7:00 p.m. (hora peruana y dos más en Chile). Las acciones significarán el inicio de la participación de cada escuadra en la presente edición del certamen. Respecto al plano casero, los locales se ubican en el cuarto lugar de la Liga de CHILE. Por el lado de la visita, también está lejos del primer lugar, ocupando el quinto del torneo paraguayo. La transmisión del partido estará a cargo de las señales de ESPN y STAR Plus para toda Sudamérica. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor tendrás una cobertura exhaustiva del evento, con actualizaciones constantes y los aspectos más destacados del compromiso.

Colo Colo se prepara para el debut en Copa Libertadores. (Video: Colo Colo)

Colo Colo vs. Cerro Porteño: probables alineaciones

Colo Colo: Brayan Cortés; Óscar Opazo, Alan Saldivia, Maximiliano Falcón, Erick Wiemberg; Esteban Pávez, Arturo Vidal, Leonardo Gil; Cristián Zavala, Guillermo Paiva, Carlos Palacios.

Brayan Cortés; Óscar Opazo, Alan Saldivia, Maximiliano Falcón, Erick Wiemberg; Esteban Pávez, Arturo Vidal, Leonardo Gil; Cristián Zavala, Guillermo Paiva, Carlos Palacios. Cerro Porteño: Jean Fernandes; Enzo Giménez, Bruno Valdez, Javier Báez, Santiago Arzamendia; Juan Manuel Iturbe, Robert Piris da Motta, Jorge Morel; Cecilio Domínguez, Federico Carrizo, Fernando Fernández.