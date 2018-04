Mientras dos equipos paraguayos acarician el pase a octavos de final de la Copa Libertadores , ex campeones como River, Vasco y Cruzeiro tendrán reducido margen de error esta semana, por la tercera fecha de la fase de grupos.



Cerro Porteño y Libertad lideran el Grupo 1 y 3 y se midieron respectivamente al vigente campeón Gremio y al cinco veces monarca Peñarol. Así, Paraguay podría acabará la semana con dos punteros destacados, en tanto que poderosos rivales de Argentina y Brasil encaran sus compromisos con notable inquietud.



Flamengo y Racing comandan el grupo 4 y 5, y Corinthians el 7, aunque ninguno pasa de los cuatro puntos, mientras que Cerro y Libertad son los únicos que afrontaron la semana con foja perfecta, pero los últimos tuvieron un duro examen con la visita el miércoles de Peñarol, el club con mayor presencia en finales continentales junto a Boca Juniors, ambos con diez.



Los aurinegros no han lucido gran juego en lo que va de curso, aunque presentan un plantel de lo más experimentado en Libertadores, también con promesas como Agustín Canobbio, y vienen de tumbar por 3-0 a Fénix el sábado en la liga uruguaya.



El boliviano The Strongest, igualmente con tres puntos, midió sus fuerzas contra Atlético Tucumán, todavía pendiente de estrenar su casillero.