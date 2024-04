Bolívar vs. Palestino se ven las caras por la fecha 1 del Grupo E de la Copa Libertadores 2024. El encuentro será en el estadio El Teniente, ubicado en la ciudad de Rancagua, Chile. Los dos conjuntos buscarán iniciar con el pie derecho el torneo continental y quedarse con los tres puntos en su debut. A continuación, conoce a qué hora iniciará y en qué canales de TV se podrá ver la transmisión del compromiso en suelo sudamericano.

Bolívar también ha estado jugando bien últimamente. En sus últimos seis partidos en todas las competiciones, han ganado cuatro, perdieron uno y empataron uno. Han logrado marcar quince goles mientras que han concedido diez. Al igual que con Palestino, no se proporcionó información sobre la posición actual del equipo en la competición. Sin embargo, considerando su récord reciente, parece que Bolívar también está en buena forma.

En su último partido contra Oriente Petrolero en la Primera División boliviana, Bolívar ganó con un marcador final de 4-2. Francisco da Costa fue el protagonista del partido al anotar tres goles para su equipo.

Palestino ha tenido un rendimiento sólido en sus últimos partidos. En sus últimos seis encuentros en todas las competiciones, han ganado tres, perdieron uno y empataron dos. Han anotado un total de seis goles y solo han recibido tres.

En cuanto a su posición actual en la competición, lamentablemente no se proporcionó información al respecto. Sin embargo, basándonos en su historial reciente, parece que Palestino está mostrando una forma decente. En su último partido contra Cobresal en la Primera División chilena, Palestino salió victorioso con un marcador final de 0-2. Bryan Carrasco y Gonzalo Sosa fueron los encargados de anotar los goles que les dieron la victoria a su equipo.

¿A qué hora juegan Bolívar vs. Palestino?

El encuentro entre Bolívar vs. Palestino está pactado para este miércoles 3 de abril a las 7:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 9:00 p.m., en Venezuela y Bolivia a las 8:00 p.m., en México a las 6:00 p.m., mientras que en España a las 2:00 a.m. del jueves 4.

¿En qué canales ver Bolívar vs. Palestino?

El partido entre Bolívar vs. Palestino se disputará en el Estadio El Teniente y será transmitido para toda Latinoamérica a través de la señal de ESPN, disponible en las teleoperadoras de DIRECTV, Movistar y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Star Plus. Asimismo, estarán disponibles las opciones de FOX Sports y Pluto TV, así como el canal de Chilevisión para el territorio chileno. Eso si, recuerda que si no cuentas con ninguna de estas opciones, podrás disfrutar del minuto a minuto del partido a través de la web de Depor.

¿Dónde juegan Bolívar vs. Palestino?





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Conoce los emparejamientos de los cuartos de final de la Champions League 2023-2024.