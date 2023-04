Argentinos Juniors vs. Independiente del Valle juegan EN VIVO y EN DIRECTO vía ESPN y Star Plus por la fecha 1 del Grupo E de la Copa Libertadores 2023. El encuentro está programado para este martes 4 de abril desde las 5:00 p.m. en Perú y a las 7:00 p.m. en Argentina, con el estadio Diego Armando Maradona como escenario. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, estadísticas y todas las incidencias en la web de Depor.

Argentinos Juniors llega a este partido luego de haber derrotado por 3-0 a Godoy Cruz por una nueva jornada de la Liga Profesional Argentina 2023, con goles de Kevin Mac Allister, Gabriel Ávalos y autogol de Braian Salvareschi. Este resultado le permitió llegar a 14 puntos y treparse a la séptima posición en la tabla general.

Con un fútbol dinámico, veloz y por ratos impredecible, el equipo de Gabriel Milito ha comenzado a escalar posiciones y está encontrando un funcionamiento futbolístico óptimo. Veremos si eso es suficiente para poder competir a nivel internacional, ya que su rival en la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores será muy complejo.

En general, si contabilizamos sus últimos siete partidos, Argentinos Juniors acumula cuatro victorias, dos empates y una derrota, un saldo bastante positivo. La clave del equipo argentino radica en el potente mediocampo que tiene con Fabricio Domínguez y Federico Redondo.

Lo que se sabe sobre los trabajos del ‘Bicho’, es que este lunes entrenarán una vez más para que Gabriel Milito pueda ultimar detalles respecto a la alineación que parará en su debut copero. De no mediar inconvenientes, la oncena no distraía demasiado de la he venció a Godoy Cruz el último fin de semana.

Independiente del Valle, por su parte, llega a este encuentro después de haber tenido un complicado encuentro ante la Universidad Católica de Ecuador, donde finalmente terminaron ganando. Arón Rodríguez y Cristian Colmán anotaron para los universitarios, mientras que Michael Hoyos (2) y Lorenzo Faravelli le dieron la victoria a los dirigidos por Martín Anselmi.

Argentinos Juniors vs. Independiente del Valle: horarios del partido

México - 16:00 horas

Perú - 17:00 horas

Colombia: 17:00 horas

Bolivia - 18:00 horas

Venezuela - 18:00 horas

Paraguay - 18:00 horas

Estados Unidos - 18:00 horas

Argentina - 19:00 horas

Uruguay - 19:00 horas

Chile - 19:00 horas

Brasil - 19:00 horas

España - 00:00 horas (miércoles 5 de abril)

Argentinos Juniors vs. Independiente del Valle: canales

Argentina - Star+

Bolivia - ESPN 4 Sur, Star+

Brasil - ESPN4, NOW NET e Claro, Star+

Chile - Star+, Fox Sports 1 Chile

Colombia - Star+, ESPN 4 Sur

Costa Rica - ESPN 4 Norte, Star+

Ecuador - ESPN 4 Sur, Star+

El Salvador - ESPN 4 Norte, Star+

Guatemala - Star+, ESPN 4 Norte

Honduras - Star+, ESPN 4 Norte

México - ESPN2 México, Star+

Nicaragua - Star+, ESPN 4 Norte

Panamá - ESPN 4 Norte, Star+

Paraguay - ESPN 4 Sur, Star+

Perú - Star+, ESPN 4 Sur

Uruguay - Star+, ESPN 4 Sur

Venezuela - Star+, ESPN 4 Sur

Argentinos Juniors vs. Independiente del Valle: posibles alineaciones

Argentinos Juniors: Lanzillota; Kevin MacAllister, Miguel Torrén, Lucas Villalba; Javier Cabrera, Franco Moyano, Francisco González Metilli, Santiago Montiel, Federico Redondo; Thiago Nuss, Gabriel Ávalos.

Lanzillota; Kevin MacAllister, Miguel Torrén, Lucas Villalba; Javier Cabrera, Franco Moyano, Francisco González Metilli, Santiago Montiel, Federico Redondo; Thiago Nuss, Gabriel Ávalos. Independiente del Valle: Wellington Ramírez; Mateo Carabajal, Richard Schunke, Agustín García Basso; Matías Fernández, Lorenzo Faravelli, Cristian Pellerano, Beder Caicedo; Jordy Alcívar, Junior Sornoza y Lautaro Díaz.

Argentinos Juniors vs. Independiente del Valle: ¿dónde se jugará?





