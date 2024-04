Este miércoles 10 de abril, Flamengo vs. Palestino se miden EN VIVO y EN DIRECTO por la fecha 2 del Grupo E de la Copa Libertadores 2024. El partido, que se realizará en el Maracaná, será crucial para el ‘Fla’, que llega a este duelo tras igualar con Millonarios en Colombia. Este compromiso está programado para iniciar a las 7:30 de la noche (hora peruana, 9:30 p.m. en Chile y Brasil) y será transmitido GRATIS y ONLINE por las señales de ESPN, STAR Plus y Chilevisión en Sudamérica. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Flamengo juega de local en el mítico Maracaná. (Video: Flamengo)





Flamengo vs. Palestino: posibles alineaciones

Flamengo: Rossi; Varela, Fabricio Bruno, Leo Pereitra, Ayrton; De La Cruz, Pulgar; Luiz Araujo, De Arrascaeta, Everton; Pedro.

Palestino: Rigamonti; Zúñiga, Suárez, Hurtado, Rojas; Linares, Cornejo y Dávila; Palacio, Sosa, Carrasco.