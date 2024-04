Este martes 9 de abril, Colo Colo vs. Fluminense se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO por la jornada 2 de la Copa Libertadores 2024. El partido, que se llevará a cabo en el Estadio Maracaná, será crucial para el ‘Flu’, que actualmente tiene menos puntos que el ‘Cacique’ tras su empate con Alianza Lima y ahora necesita sumar puntos aprovechando su condición de local. Este emocionante encuentro comenzará a las 7:00 de la noche (hora de Perú, dos horas más tarde en Chile y Brasil) y será transmitido GRATIS y ONLINE por ESPN 5 y Star Plus para América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Fluminense vs. Colo Colo por la fecha 2 de la Copa Libertadores 2024. (Vídeo: @FluminenseFC).





Colo Colo vs. Fluminense: posibles alineaciones

Colo Colo: B. Cortés; B. Guitérrez, E. Amor, D. Gutiérrez; J. Rojas, L. Cepeda; G. Castellani, V. Pizarro, L. Soto; D. Pizarro y L. Benegas.

B. Cortés; B. Guitérrez, E. Amor, D. Gutiérrez; J. Rojas, L. Cepeda; G. Castellani, V. Pizarro, L. Soto; D. Pizarro y L. Benegas. Fluminense: Fábio; Marcelo, F. Melo, Thiago Santos, Samuel Xavier; André, Martinell; Marquinhos, Renato Augusto, J. Arias; Lelé.