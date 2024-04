Huachipato vs. The Strongest se miden (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV) este miércoles 24 de abril por la tercera jornada de la Copa Libertadores 2024, que se llevará a cabo en el Estadio Huachipato-CAP Acero. El partido está programado para arrancar desde las 5:00 de la tarde (hora peruana) y 6:00 p.m. (hora chilena y boliviana) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN, STAR Plus y FOX Sports. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí.

Huachipato vs. The Strongest EN VIVO: los bolivianos se preparan para el duelo por Copa Libertadores. (VIdeo: The Strongest)

Huachipato vs. The Strongest: alineaciones probables

Huachipato: Martín Parra; Felipe Loyola, Benjamín Gazzolo, Renzo Malanca, Leandro Díaz; Jeisson Vargas, Santiago Silva, Gonzalo Montes; Julián Brea, Maximiliano Rodríguez y Cris Martínez.

The Strongest: Guillermo Viscarra; Daniel Rojas, Adrián Jusino, Maximiliano Caire, Daniel Lino; Luciano Ursino, Diego Wayar, Michael Ortega; Jaime Arrascaita, Enrique Triverio, Rodrigo Ramallo.