Independiente del Valle vs. San Lorenzo se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este miércoles 10 de abril por la segunda fecha del Grupo F de la Copa Libertadores de América 2024 en partido que se llevará a cabo en el Estadio Banco Guayaquil de la localidad de Quito (Ecuador). El partido está programado para las 5 de la tarde (hora peruana, ecuatoriana y dos más tarde en Argentina) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN 5, STAR Plus y Pluto TV. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de ambos equipos.

Así suena el himno oficial de la Copa Libertadores. (Video: CONMEBOL)

Independiente del Valle vs. San Lorenzo: posibles alineaciones

Independiente del Valle: Moisés Ramírez; Matías Fernández, Richard Schunke, Mateo Carabajal, Beder Caicedo; Joao Ortiz, Cristian Zabala, Junior Sornoza; Kendry Páez, Michael Hoyos, Renato Ibarra.

San Lorenzo: Facundo Altamirano; Gonzalo Luján, Johan Romaña, Gastón Campi, Malcom Braida; Agustín Giay, Elian Irala, Cristian Ferreira, Nahuel Barrios; Iván Leguizamón y Adam Bareiro.

SOBRE EL AUTOR Redacción Depor La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.