Desde el estadio Olímpico Nilton Santos de Brasil, Junior vs. Botafogo se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO) por la fecha 1 del grupo D en la Copa Libertadores 2024. El duelo se juega este miércoles 3 de abril, desde las 5:00 p.m. (hora peruana, colombiana y dos horas más en Brasil). Será el debut de ambas escuadras en el certamen continental. La transmisión del partido estará a cargo de las señales de ESPN y STAR Plus en Sudamérica. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor tendrás una cobertura exhaustiva del evento, con actualizaciones constantes y los aspectos más destacados del compromiso.

Junior viajó a Brasil para medirse ante Botafogo. (Video: Junior)

Junior vs. Botafogo: probables alineaciones

Mele; Pachecho, E. Olivera, J. Peña, Gabriel Fuentes; J. Enamorado, D. Moreno, Y. Chará, V. Cantillo, D. Caicedo; C. Bacca. Botafogo: Gatito; Damián Suárez, Halter, Bastos, Hugo; Tchê Tchê, D. Barbosa, Marlon Freitas; D. Hernández, Janderson, J. Savarino.