En el Estadio Tigo La Huerta, Libertad vs. Deportivo Táchira se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO este martes 9 de abril por la fecha 2 de la Copa Libertadores 2024. Este duelo será crucial para ambos clubes, ya que en su último partido sufrieron derrotas y necesitan sumar puntos para competir con los demás equipos del GRUPO H. El encuentro comenzará a las 7:00 de la noche (hora de Perú y una hora más tarde en Paraguay y Venezuela) y será transmitido GRATIS y ONLINE por ESPN y Star Plus para América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Libertad vs. Deportivo Táchira por la fecha 2 de la Copa Libertadores 2024. (Vídeo: @Libertad_Guma).





Libertad vs. Deportivo Táchira: posibles alineaciones

Libertad: R. Morínigo; I. Piris, L. Cadozo, D. Viera; N. Giménez; A. Bareiro, B. Merlini, Á. Campuzano, L. Sanabria, R. Villalba, Ó. Cardozo.

Deportivo Táchira: Araque; Vivas, Murillo (Hernández, 83′), Benítez; Hernández, Cova, Robles, Figueroa; Ríos, Chacón; y Castillo Rosendo.