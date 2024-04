Desde el estadio Nemesio Camacho El Campín de Colombia, Millonarios vs. Flamengo se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) por la fecha 1 del grupo E en la Copa Libertadores 2024. El duelo se juega en la ciudad de Bogotá, este martes 2 de abril, desde las 5:00 p.m. (hora peruana y dos horas más en Chile). Será el debut de ambas escuadras en el certamen continental. La transmisión del partido estará a cargo de las señales de ESPN y STAR Plus en Sudamérica. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor tendrás una cobertura exhaustiva del evento, con actualizaciones constantes y los aspectos más destacados del compromiso.

Una sesión de entrenamientos de Flamengo. (Video: Twitter)

Millonarios vs. Flamengo: probables alineaciones

Novoa; Alfonso, Llináz, Arias y Hernández; Pereira, Vega y Da Silva; Rodríguez, Cataño y Giordana. Flamengo: Rossi; Varela, Fabricio, Pereira y Ayrton; Everton, de la Cruz, Araujo y Pulgar; Pedro y de Arrascaeta.