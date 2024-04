Nacional (Uruguay) vs. Libertad se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) por la jornada 1 del grupo H en la Copa Libertadores 2024. El duelo se disputará este miércoles 3 de abril desde las 5:00 p.m. (hora peruana, dos más en Uruguay y Paraguay), en el estadio Gran Parque Central. Ambos equipos darán el puntapié inicial de su participación en el presente certamen continental, teniendo en cuenta que tienen presentes distintos en los torneos locales que disputan. La transmisión del partido estará a cargo de las señales de ESPN y STAR Plus para toda Sudamérica. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor tendrás una cobertura exhaustiva del evento, con actualizaciones constantes y los aspectos más destacados del compromiso.

Nacional se prepara para jugar ante Libertad. (Video: Nacional)

Nacional vs. Libertad: probables alineaciones

Luis Mejía; Leandro Lozano, Franco Romero, Mateo Antoni, Gabriel Báez; Francisco Ginella, Lucas Sanabria, Mauricio Pereyra, Antonio Galeano; Rubén Bentancourt, Gonzalo Carneiro. Libertad: Rodrigo Morinigo; Matías Espinoza, Diego Viera, Luis Cardozo, Iván Ramírez; Ángel Cardozo, Hernesto Caballero, Hugo Martínez, Marcelo Fernández; Óscar Cardozo, Lorenzo Melgarejo.