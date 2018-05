Peñarol vs The Strongest chocan este jueves en el estadio 'Campeón del Siglo' de Montevideo por la fecha 6 del grupo C de la Copa Libertadores 2018 . El partido, que está programado para las 5 y 15 de la tarde (hora peruana y 7:15 pm. en Uruguay). será transmitido para toda América Latina a través de la señal de FOX Sports. Recuerda que aquí podrás seguir el minuto a minuto más completo de todos.



Peñarol va en busca de un resultado que le permita soñar con seguir en la Copa Libertadores 2018 , aunque para lograr su pasaje a octavos de final del torneo dependerá de una victoria del Libertad de Paraguay ante Atlético Tucumán de Argentina.

PAÍS HORA Perú 17:15 Colombia 17:15 México 17:15 Ecuador 17:15 Argentina 19:15 Uruguay 19:15

El equipo carbonero ocupa la tercera posición del grupo C con seis puntos, solo tres por debajo del segundo, Atlético Tucumán. En caso de conseguir un triunfo ante los bolivianos llegará a nueve unidades y con saldo de goles positivo. En tanto, si Atlético Tucumán cae ante Libertad mantendrá los nueve puntos pero con saldo cero o negativo, lo que clasificaría al Peñarol.



Si no clasifica y queda en la tercera posición, pasará automáticamente a la Copa Sudamericana. Para el encuentro ante el equipo boliviano, el Peñarol presentará algunas variantes con respecto al último encuentro de Libertadores.



En el mediocampo ingresará el juvenil Franco Martínez en lugar del lesionado Mathías Corujo mientras que Fabián Estoyanoff y Cristian Palacios estarán en la delantera en sustitución de Agustín Canobbio y Gabriel Fernández.



El Peñarol , además de tener pocas oportunidades para clasificar a octavos de final, llega al encuentro golpeado debido a la derrota sufrida por la segunda fecha del Torneo Intermedio por 4-3 ante el Progreso.



Por su parte, The Strongest arribó a Montevideo con un equipo repleto de variantes ya que el entrenador, el venezolano César Farias, decidió reservar a los jugadores titulares para las semifinales del torneo boliviano, por lo que aún no hay certeza de quienes serán los titulares.



El conjunto boliviano está último en el grupo C de la Libertadores con tres puntos, que obtuvo gracias a su victoria por 1-0, justamente ante el Peñarol.

Peñarol vs. The Strongest: alineaciones posibles del partido de la Copa Libertadores 2018

Peñarol: Kevin Dawson; Lucas Hernández, Ramón Arias, Fabricio Formiliano, Guillermo Varela; Fabián Estoyanoff, Guzmán Pereira, Franco Martínez, Cristian Rodríguez; Maximiliano Rodríguez y Cristian Palacios.



The Strongest: Daniel Vaca; Ramiro Ballivián, Jhon Jairo Villegas, Gabriel Valverde, Agustín Jara; Walter Veizaga, Henry Vaca, Rudy Cardozo, Daniel Camacho; Cristian Novoa y Rodrigo Vargas.