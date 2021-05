Marcelo Gallardo sigue viendo la manera de completar su 11 titular para Copa Libertadores, ante el rechazo de Conmebol para incluir nuevos jugadores. Se viene un encuentro atípico ante Independiente de Santa Fe y el entrenador argentino es consciente de ello. La mayor preocupación del DT ‘Millonario’ es la falta de arquero, dado que todos los guardametas registrados para el torneo se encuentran con coronavirus.

Ante la decisión de no permitir que River Plate sume dos arqueros a su lista, Sergio Goycochea - exarquero de River y la Selección de Argentina - salió a dar su opinión en radio La Red. “Me parece una exageración que no le hayan dado la habilitación de un puesto que es diferente a todos, como es el del arquero”.

“Si hay una situación extraordinaria, deberían prever esto por el espíritu del juego. La Conmebol viene haciendo muchas cosas bien, pero en este caso tendrían que haber apoyado más a los futbolistas”, sostuvo Goycochea.

“Vos podés poner un lateral derecho a jugar por la izquierda, un central de líbero o bajar al nueve al sacrificio del mediocampo, pero el arquero es otro deporte, un puesto muy particular. Hay que ver quién tiene una noción para pararse bajo los tres palos porque no es lo mismo cortar un pelotazo con las piernas que con la mano”, consideró el ex River, respecto al hecho de que Marcelo Gallardo deberá poner a alguno de sus jugadores para defender el arco.

Sergio Goycochea mencionó que incluso él podría tapar en el equipo de Gallardo, en lugar de un jugador que ocupa una posición distinta. “Sin que suene soberbio, con mi edad y más o menos como estoy físicamente, conviene que esta noche ataje yo antes que un jugador, esa es la realidad”, sentenció el argentino.





