Luego de varias idas y vueltas, y tras la agresión de parte de hinchas millonarios al bus xeneize en el Monumental, este domingo se llevará a cabo la vuelta de la final de la Copa Libertadores 2018 entre River vs. Boca en el Estadio Santiago Bernabéu. Real Madrid tuvo acceso a 7 mil entradas para sus socios, las cuales ya están agotadas.

Si bien es cierto que los protagonistas del River vs. Boca serán los jugadores de ambos clubes, también habrán otros dos viéndolo in situ. Resulta que el diario AS reporta este martes que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo irán al Bernabéu para ver el cotejo que paralizará a gran parte del mundo.

El citado medio afirma que Messi pidió entradas para el River Plate contra Boca a la Federación Española de Fútbol, mientras que 'CR7' las solicitó directamente al Madrid. No tuvieron problemas y se las brindaron fácilmente.

Es más, ambos verán juntos el partidazo en uno de los palcos del Bernabéu. Los dos no tienen partidos con sus clubes el domingo (Juventus juega con Inter de Milán el viernes, mientras que Barcelona hará lo mismo contra el Espanyol el sábado).

Por otra parte, algunos los socios del Madrid que adquirieron entradas para el choque de Boca Juniors y el cuadro de Marcelo Gallardo han puesto a reventa sus entradas. Algunas alcanzan los 2500 euros.