River vs Boca | Enterado de que pidió los puntos para ganar la final de la Copa Libertadores 2018 y de que esta se jugará fuera de Argentina, Rodolfo Donofrio, presidente del club 'millonario', 'explotó' contra su par boquense, Daniel Angelici, y lo invitó a definir al campeón en el estadio Monumental de Núñez a pesar de que la Conmebol ya confirmó que el duelo será en otro país.



“La verdad a esta altura no puedo creer que Daniel (Angelici) no haya tenido el respeto hacia el presidente de la Conmebol (Alejandro Domínguez), hacia mí y hacia River cuando firmamos un papel que era para jugar un partido a las 24 horas”, manifestó el titular de River Plate a los medios.



Enfático, D’Onofrio agregó: “Nunca pensé que en esa noche del sábado estaban escribiendo para pedir los puntos del partido. Faltó a su palabra. Echarle la culpa a River es un invento. Está claro que no lo quieren jugar”.



“Es una pavada querer sacarle los puntos al rival. Es una falla del sistema de seguridad. Es absurdo culpar a River de algo que no tiene nada que ver. No inventemos más nada, salgamos a la cancha a jugar. Esto es un juego, no es de vida o muerte. La Argentina lo necesita”, cerró Donofrio de River Plate.