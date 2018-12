River vs. Boca

El traslado a Madrid de la vuelta de la final de la Copa Libertadores entre River y Boca , después de los violentos altercados en Buenos Aires, es "extraño" según el entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, diciendo sin embargo que espera ver "un bonito espectáculo".



"Es algo extraño, es como si la final de 'Champions' se jugara en Rio de Janeiro o en Buenos Aires. Es algo que no deja de llamar la atención", comentó el técnico español en rueda de prensa.



"Sé que son unas circunstancias excepcionales, la verdad es que nos ha pillado a todos por sorpresa. No tengo una idea ni una opinión preconcebida. Supongo que los que tienen que ponerse de acuerdo son ellos, los de la Conmebol y los clubes", añadió.



Programado inicialmente el 24 de noviembre en el estadio Monumental de River Plate, el partido fue suspendido por el ataque al micro que llevaba a los jugadores de Boca Juniors, unas horas antes de este partido de alta tensión.



La Conmebol decidió el jueves que el partido se jugaría el próximo 9 de diciembre a las 19H30 GMT en el estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid.



"Que se pueda jugar aquí es un espectáculo para todo el mundo, pero no lo sé, se me hace extraño en cualquier caso", cerró Valverde.