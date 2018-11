Para los cabaleros, puede tratarse de una mufa para la final de vuelta de la Copa Libertadores 2018. Tan solo recordemos como Óscar Ruggeri se alteró cuando fanáticos de Gremio se tomaban fotos con una imitación de la Copa en Porto Alegre, a horas de jugarse el Gremio-River en la vuelta de las semifinales. Ahora, a solo tres días de jugarse el partido entre River Plate vs. Boca Juniors , ha sido Juan Román Riquelme quien ha traído la polémica.



El que fuera campeón tres veces de la Libertadores con los Xeneizes se reunión con ex compañeros de juego para animar a Boca en pro de la final a jugarse en el Monumental de Núñez. Sin embargo, ¿habrá hecho bien en publicar esa foto en las redes sociales? Los fanáticos comienzan a alterarse y burlarse de esa publicación, dada la emoción del ex ’10’ de Boca para el encuentro de vuelta entre ‘Millonarios’ y los de La Bombonera.



José Basualdo, Aníbal Matellán, Óscar Córdoba, Enrique Hrabina, Raúl Cascini, Roberto Pompei, Néstor Fabbri, Mauricio Serna, Emanuel Ruiz, Marcelo Delgado, Carlos Fernando Navarro Montoya y Ariel Carreño, entre otros, acompañaron al emblemático ‘10’.



Cristian, hermano de Román, compartió la imagen de los colombianos Óscar Córdoba y Mauricio Serna junto él y el ‘Chelo’ Delgado. Además, el ‘Mono’ Navarro Montoya publicó otra en las redes con todo el grupo junto: "Hermosa noche, la de anoche, con los colores de Boca, el fútbol, la pelota y los amigos que nos dio el juego más hermoso. El fútbol une". Ya se vive a mil la final de vuelta. Promete ser todo un partidazo.



La foto de Riquelme que ha provocado comentarios en Argentina. La foto de Riquelme que ha provocado comentarios en Argentina.