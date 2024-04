Desde el estadio Pedro Bidegain de Argentina, San Lorenzo vs. Palmeiras se miden (EN VIVO | EN DIRECTO) por la fecha 1 del Grupo F en la Copa Libertadores 2024. Las acciones se realizarán este miércoles 3 de abril desde las 7:30 p.m. (hora peruana y dos más en Argentina). Este será el primer partido de ambas escuadras en la presente edición del torneo continental. La transmisión del partido estará a cargo de las señales de ESPN y STAR Plus en Sudamérica. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor tendrás una cobertura exhaustiva del evento, con actualizaciones constantes y los aspectos más destacados del compromiso.

Aniversario de San Lorenzo. (Video: San Lorenzo)

San Lorenzo vs. Palmeiras: probables alineaciones

San Lorenzo: Altamirano; Braida, Campi, Romaña, Luján; Barrios, Irala, Leguizamón, Giay; Ferreira, Bareiro.

Palmeiras: Weverton; Murilo, Luan, Marcos Rocha; Piquerez, Zé Rafael, Moreno, Mayke; Raphael Veiga, Endrick; López.