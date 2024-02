Sportivo Trinidense vs. El Nacional chocarán EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE jueves 22 de febrero, en el inicio de la primera llave de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2024. Ambos equipos buscan sacar el mejor resultados para tener ventaja en la vuelta. El compromiso iniciará desde las 5:00 de la tarde (horario de Perú - una hora antes en Venezuela y dos horas más tarde en Chile) y se transmitirá GRATIS por ESPN y STAR Plus para América Latina, desde el estadio Defensores del Chaco en Paraguay. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor. ¡No te lo puedes perder!

Sportivo Trinidense cayó en su último partido en Paraguay. (Video: Tigo Sports)

Sportivo Trinidense vs. El Nacional: probables alineaciones

Sportivo Trinidense: Samudio; A. Ruiz Diaz, G. Flores, C. Benítez, W. Alonso; J. Román, L. De La Cruz, J. Salcedo, P. Delvalle; O. Giménez, F. Romero.

El Nacional: L. Chalá; J. Parrales, J. Chalá, Jeremy Del Castillo; E. Mejia, R. Borja, B. Tana, M. Solis; D. Patiño, Asprilla, Ángel Quiñónez.