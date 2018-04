The Strongest vs. Atlético Tucumán : se enfrentarán este miércoles en el Estadio Hernando Siles (La Paz) por la fecha 3 del Grupo 3 de la Copa Libertadores 2018. El 'Tigre' boliviano suma tres puntos en dos salidas, igual que Peñarol, y tiene la obligación de hacer valer su localía frente a un rival que tiene dos derrotas al hilo en el certamen continental. Este partido será transmitido a toda Latinoamérica por la señal de FOX Sports 3.

Con la vuelta de su técnico César Farías, el elenco altiplánico es un equipo que está todavía en formación, pues su esquema táctico habitual fue modificado totalmente por el argentino Carlos Ischia, su timonel en el último semestre.

The Strongest vs. Atlético Tucumán: horarios en el mundo

PAÍS HORA Perú 5:15 p.m. Colombia 5:15 p.m. México 5:15 p.m. Argentina 7:15 p.m. Chile 7:15 p.m. Bolivia 6:15 p.m. Estados Unidos (Florida) 5:15 p.m. España 12:15 a.m. (jueves)

"Antes que nosotros llegáramos (Diego) Wayar y (Raúl) Castro ya jugaban juntos, pero para nosotros Wayar no era lateral, era cinco y creo que no nos equivocamos", graficó el entrenador del The Strongest el medio Late en la previa del cotejo frente al Atlético Tucumán.

De lo que se trata es de que "queremos recuperar la intensidad, que la línea defensiva rompa línea de volantes, buscamos tríangulaciones ofensivas para buscar siempre el área sin desordenarnos, son muchas cosas que buscamos", ahondó. Para los bolivianos el partido ante Atlético es crucial: "Sabemos que no podemos perder puntos de local", sentenció Marvin Bejarano.

Por su parte Atlético Tucumán, con dos partidos perdidos y cero punto, está virtualmente trajinando por la cornisa y sólo un triunfo le hará alentar cierta esperanza de avanzar a octavos de final. El plantel de Ricardo Zielinski marcha bien en la Superliga Argentina, donde está en zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2019.

The Strongest vs. Atlético Tucumán: posibles alineaciones

The Strongest: Peñarrieta; Ballivián, Marteli, Valverde, Bejarano; Wayar, Cardozo, Castro, Escobar; Ibargüen y Jhasmany Campos.



Atlético Tucumán: Batalla; Villagra, García, Barbona, Zárate; Acosta, Leyes, Aliendro, Núñez; Rodríguez y Toledo.

Fuente (AFP)