Barcelona vs. Real Madrid se enfrentan este domingo 25 de octubre en una nueva edición de El Clásico, correspondiente a la décima jornada de LaLiga. El encuentro tendrá como escenario el Spotify Camp Nou, donde ambos equipos buscarán quedarse con tres puntos importantes en la lucha por el título.

El conjunto dirigido por Hansi Flick llega como líder del campeonato español, con nueve victorias consecutivas y puntaje perfecto. Los azulgranas tendrán la oportunidad de hacerse fuertes en casa y ampliar su ventaja sobre uno de sus principales rivales en la pelea por el primer lugar.

Sin embargo, el Barcelona no podrá contar con varios futbolistas importantes. Dani Olmo, Andreas Christensen, Eric García y Roony Bardghji están fuera por lesión, mientras que Jules Koundé tampoco estará disponible para este compromiso. Ante este panorama, Flick deberá encontrar las mejores alternativas para mantener el funcionamiento de su equipo.

Por su parte, el Real Madrid, dirigido por José Mourinho, afrontará el clásico con la obligación de conseguir una victoria que le permita acercarse a la cima. El cuadro merengue buscará dar el golpe en condición de visitante y frenar el buen momento de su eterno rival en el torneo español.

El Real Madrid también tendrá ausencias importantes para este encuentro. Vinícius Júnior cumplirá una fecha de suspensión, mientras que Rodrygo, Ferland Mendy y Raúl Asencio se perderán el partido por lesión. A ellos se suma Thibaut Courtois, quien será baja debido a un proceso gripal, según confirmó el club merengue. Estas ausencias obligarán al técnico portugués a realizar modificaciones en su planteamiento.

En cuanto al posible once del Barcelona, Joan García sería el encargado de custodiar el arco, con Xavi Espart, Pau Cubarsí, Gerard Martín y João Cancelo en defensa. En el mediocampo aparecerían Rodri y Pedri, mientras que Lamine Yamal, Fermín López y Anthony Gordon acompañarían a Raphinha en el frente de ataque.

Por el lado del Real Madrid, Andry Lunin estaría bajo los tres palos, acompañado por Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen y Marc Cucurella en la línea defensiva. Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde ocuparían el mediocampo, con Arda Güler, Jude Bellingham y Yan Diomandé como opciones para generar peligro y Kylian Mbappé como principal referencia ofensiva.

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