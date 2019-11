Barcelona tuvo un duro rival este martes en el Estadio Camp Nou por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Champions League. Con Lionel Messi de titular, el Slavia Praga de República Checa no se la puso nada fácil a los dirigidos por Ernesto Valverde e incluso la visita gozó de un par de ocasiones claras para abrir el marcador. Aunque, 'Leo' estuvo a nada de anotar, nuevamente, en la Copa de Europa.



Y es que Lionel Messi, quien ha jugado toda su carrera profesional hasta el momento en Barcelona, fue protagonista ante Slavia Praga con una jugada individual a los 35' del primer tiempo. Él mismo tuvo la pelota y corrió hacia el arco rival en una tremenda contra; nadie lo pudo parar.

Al tener la marca de hasta tres rivales, al delantero del Barcelona no se le ocurrió mejor idea que pegarle al balón y, para fortuna del elenco del Praga, este dio en el palo. El arquero rival nada podía hacer y se quedó inmóvil ante la ejecución del ganador del Premio FIFA The Best 2019.

Por otra parte y tras el partido frente al Slavia Praga en condición de local, Barcelona chocará este fin de semana frente al Celta de Vigo por una nueva fecha de LaLiga Santander. Los dirigidos por Ernesto Valverde vienen de caer 3-1 a manos del Levante como visitante.



FC Barcelona

► André Gomes recibió el alta médica tras pasar por quirófano

► Técnico de Chile tomó drástica medida para enfrentar a la Selección Peruana

► La lista de convocados del Real Madrid ante Galatasaray

► FIFA 20: todos los cambios del último parche del juego