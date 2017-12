El diario ‘Mundo Deportivo’ se ha llamado el premio a la mejor broma del ‘Día de los Inocentes’. ¿La noticia? La renuncia de Cristiano Ronaldo al trofeo del Balón de Oro . En una nota publicada tanto en su edición impresa como digital, el periodista “Narciso de Madeira’, desde Portugal, afirma que el delantero portugués devolvía el trofeo luego de la goleada del Barcelona sobre el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Aquí la nota completa.



“ Cristiano Ronaldo acabó el Clásico ante el FC Barcelona muy tocado. Nada más acabar el partido, advirtió a sus compañeros que no merecía el Balón de Oro y que lo quería devolver. Los pesos pesados del vestuario frenaron sus intenciones y trataron de hacerle entender que se trataba de una decisión en caliente y que lo pensara mejor.



Pero tras pasar la Navidad con los suyos, Cristiano se reafirma en su decisión y ya ha contactado con el director de France Football para comunicarle que devuelve el Balón de Oro que le entregaron hace unos días. Caer de nuevo ante el Barça y ser superado una vez más por LeoMessi le hizo ver que realmente no era merecedor del galardón. “Me precipité diciendo que soy el mejor de la historia, todo el planeta ha presenciado una vez más que el mejor es Messi, lo más justo es que devuelva el Balón, no lo merezco”, confesó Cristiano al director de France Football, que nunca había escuchado algo así.



La nota en la edición impresa de 'Mundo Deportivo'. La nota en la edición impresa de 'Mundo Deportivo'.

Pese a que su familia o su íntimo amigo el boxeador Badr Hari le han pedido que reconsidere su postura, no hay marcha atrás y Cristiano ya ha devuelto su quinto Balón de Oro. Ahora está por ver qué decidirá al respecto France Football, si deja la edición 2017 del trofeo vacante o se lo entrega a Leo Messi, que fue segundo en las votaciones. Según ha trascendido, el deseo de Cristiano Ronaldo es que el galardón sea para el argentino, que sumaría de esta manera su sexto trofeo.



En la insólita decisión del portugués también ha tenido mucho peso la opinión de su hijo, un fan declarado de Leo Messi. Cuando han coincidido en alguna de las galas del Balón de Oro el vástago del portugués no ha ocultado nunca su admiración por el azulgrana, confesada incluso por el propio Cristiano antes las cámaras de televisión cuando se encontraron con Messi en el ‘backstage’ de una de las galas.



Ya en el Clásico disputado el pasado sábado se pudo observar a un Cristiano Ronaldo muy atento con Leo Messi. En varios lances del partido, el portugués y el argentino evidenciaron un ‘buen rollo’ que no se había visto en enfrentamientos anteriores e incluso Cristiano le ayudó a levantarse del suelo tras una falta sobre el azulgrana. El portugués se ha rendido a la evidencia, Leo Messi es el mejor del mundo. Un gesto sin precedentes por parte de Cristiano Ronaldo dos Santos Inocentes Aveiro”.