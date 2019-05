No todo es un Eden: el crack del Real Madrid que siente celos por el fichaje de Hazard y sueldo que tendrá

Luego de la obtención de la Europa League con el Chelsea, Eden Hazard confirmó que se irá del equipo londinense luego de siete temporadas. En Real Madrid ya lo esperan con los brazos abiertos, aunque según 'El Confidencial', no todos en el vestuario le han puesto buena cara a su fichaje.



Tal como apunta el citado medio español, Sergio Ramos, el capitán, no está tan contento por su llegada. No porque dude que el el belga es un jugador de calidad, más bien por el elevado salario que tendrá cuando se convierta en el nuevo 'Galáctico' del Real Madrid.

Según 'El Confidencial', Hazard pasará a cobrar 15 millones de euros, tres más que Sergio Ramos y será el que más gane en Real Madrid. El defensor español intentó arreglar este problema con Florentino Pérez, pero el presidente merengue le dijo 'no' al aumento de sueldo.

Un crack al Real Madrid

Hazard, que debería costar unos 130 millones de euros, según la prensa inglesa, y podría ser presentado el lunes, de acuerdo con el diario deportivo español As, tiene todas las papeletas para ser el fichaje más caro de la historia del Real Madrid, por delante del galés Gareth Bale (101 millones de euros), al que esta llegada señala la puerta de salida.



El internacional belga llegaría, en todo caso, como una de las principales atracciones del segundo mandato de 'Zizou' al seno de un Real Madrid muy francófono con también Karim Benzema, Raphael Varane, Thibaut Courtois y Luca Zidane.



El golazo de Hazard con el Chelsea. (FOX Sports)

