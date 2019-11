Ousmane Dembélé podría estar viviendo sus últimos meses como jugador del FC Barcelona. Si bien no ha terminado de demostrar el porqué se pagó más de 120 millones de euros por su contratación, en Camp Nou no van a esperarlo más y ya peinan el mercado de fichajes buscando un reemplazante de gran nivel.

En esa linea, el portal español ‘Don Balón’ apunta que los azulgranas se han fijado en los servicios de Dani Olmo, jugador español y figura del Dinamo Zagreb de Croacia que ya está en la agenda de varios grandes de Europa. Su capacidad de jugar en el centro y por las bandas es algo que convence al Barcelona a ir a por él en 2020.

“Pese a contar con Ansumane Fati y Carles Pérez en sus filas, la directiva azulgrana está segura de que necesitan más piezas para la zona ofensiva, donde Antoine Griezmann tampoco está rindiendo al nivel esperado. Y el jugador del Dinamo de Zagreb, formado en La Masía, cumple todos los requisitos”, publica la citada fuente.

Lo mejor para el Barcelona es que la llegada de Olmo en verano de 2020 no pasaría de los 30 millones de euros, una ganga considerando que el precio de jugadores del potencial del de Terrassa no baja de los 100 ‘kilos’. En Les Corts no dejarían pasar más tiempo para empezar a negociar con el Dinamo Zagreb.

Y Dembélé se va

Siempre según la citada fuente, la llegada de Dani Olmo al Barcelona complica la continuidad de Ousmane Dembélé. Es por el que el club que preside Josep María Bartomeu no dudaría en ponerlo en venta: Bayern Munich, PSG y Manchester United apunta a ser su destino.

Dembélé llegó al Barcelona en 2017. (Getty)

