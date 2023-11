¡En lo más alto! Federico Valverde, el mediocampista uruguayo del Real Madrid, prolongó su vínculo con el equipo hasta el 30 de junio de 2029. El club tiene el compromiso de resguardar a los jóvenes talentos, evidenciado por las recientes renovaciones contractuales de jugadores como Vinicius, Rodrygo y, más recientemente, Eduardo Camavinga. Todas estas extensiones han tenido lugar en las últimas dos semanas en la ‘Casa Blanca’.

La cláusula de rescisión del ‘Halcón’ se fija en 1.000 millones de euros. Como es habitual, el aumento salarial es una consecuencia directa del nuevo acuerdo contractual del jugador. Es relevante destacar que su contrato previo tenía como fecha de vencimiento el verano de 2027; no obstante, el club madrileño muestra su aprecio al extenderle el contrato por dos años adicionales y mejorar las condiciones económicas, todo ello como reconocimiento a su creciente influencia y relevancia en el vestuario del Santiago Bernabéu.

“El Real Madrid C. F. y ‘Fede’ Valverde han acordado la ampliación del contrato del jugador, que queda vinculado al club hasta el 30 de junio de 2029″, así lo hizo público el Real Madrid a través de un comunicado oficial. Además, el club resaltó los logros del jugador uruguayo en su trayectoria con el equipo madridista.

“Valverde llegó al Real Madrid en julio de 2016, con tan solo 18 años. En sus seis temporadas defendiendo la camiseta del primer equipo ya es uno de los mejores centrocampistas del mundo. Ha disputado 220 partidos, en los que ha marcado 19 goles y ha ganado 9 títulos: 1 Champions League, 2 Mundiales de Clubes, 1 Supercopa de Europa, 2 Ligas, 1 Copa del Rey y 2 Supercopas de España”, señaló en el comunicado oficial en su sitio web.

La renovación del contrato de Federico se suma a las de los brasileños Vinícius Junior y Rodrygo Goes, anunciadas la semana pasada, así como a la del francés Eduardo Camavinga, confirmada el martes. Cuatro acuerdos destinados a fortalecer la presencia de cuatro jóvenes fundamentales en el Real Madrid, con el consiguiente incremento salarial y una cláusula de rescisión fijada en 1.000 millones de euros.





¿Cuáles fueron las renovaciones de Federico Valverde con el Real Madrid?

El centrocampista llegó a Madrid en enero de 2016 desde Peñarol y comenzó su carrera en el Castilla, el equipo filial, al alcanzar la mayoría de edad. Después de una temporada cedido en el Deportivo de la Coruña, se unió al primer equipo del Real Madrid en el verano de 2018.

En noviembre de 2019, Valverde renovó su contrato, que incluía una cláusula de rescisión de 700 millones de euros y tenía como fecha de finalización junio de 2025. Posteriormente, en agosto de 2021, el jugador y el club prolongaron su vínculo hasta el 30 de junio de 2027, con una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros.

Durante su tiempo con el Real Madrid, Valverde ha participado en 220 partidos, marcando 19 goles y ganando 9 títulos, que incluyen 1 Champions League, 2 Mundiales de Clubes, 1 Supercopa de Europa, 2 Ligas, 1 Copa del Rey y 2 Supercopas de España. Ahora, asume la responsabilidad de liderar al Madrid en la búsqueda de más trofeos y busca aumentar su registro goleador a nivel personal.





Renovación de contrato de Vinícius, Rodrygo y Camavinga

El Real Madrid prolongó el contrato del extremo brasileño Vinícius Júnior, quien acumulará nueve temporadas con el equipo. El jugador permanecerá en el conjunto hasta el 30 de junio de 2027, habiéndose unido al Madrid en julio de 2018 a la edad de 18 años. Vinícius tuvo una breve etapa en el filial blanco, debutando el 26 de agosto.

No obstante, Vinícius no fue el único brasileño asegurado. Rodrygo Goes, el delantero brasileño que llegó en 2019, renovó su contrato hasta el 30 de junio de 2028. En sus cinco temporadas en el primer equipo, ha participado en 179 partidos, anotando 39 goles y ganando 8 títulos, entre ellos 1 Champions League, 1 Mundial de Clubes, 1 Supercopa de Europa, 2 Ligas, 1 Copa del Rey y 2 Supercopas de España.

Finalmente, Eduardo Camavinga también renovó su contrato. Su vínculo, que originalmente expiraba en 2027, se prolongó por dos temporadas más, hasta el 30 de junio de 2029. Además, su cláusula de rescisión se elevó a 1.000 millones de euros, acompañada de un aumento salarial. Camavinga llegó al Real Madrid en 2021 a la edad de 18 años y en sus dos primeras temporadas ha conquistado 6 títulos, incluyendo 1 Champions League, 1 Mundial de Clubes, 1 Supercopa de Europa, 1 Liga, 1 Copa del Rey y 1 Supercopa de España.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR