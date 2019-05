Un cambio de camiseta: Gabriel Jesús podría dejar el City y llegar a LaLiga

Puede haber un cambio de camisetas entre el Atlético de Madrid y el Manchester City. En medio de los rumores en el mercado de pases en Europa, Diego Simeone y Pep Guardiola podrían hacer un intercambio de jugadores de cara a la próxima temporada. ¿Los jugadores en cuestión? Gabriel Jesús , quien no goza de muchas oportunidades en los ‘Citizens’, y Rodrigo, mediocampista con una cláusula de 70 millones de euros en la actualidad.



'The Sun' reporta que el equipo de Pep Guardiola quiere a Rodri sí o sí para que sea recambio de Fernandinho. La cláusula de 70 millones de euros parecen no ser problema para los ciudadanos, aunque desde el Atleti quieren sacar más provecho.



Por ello, el nombre de Gabriel Jesús seduce al 'Cholo' Simeone y al Atlético de Madrid, mucho más ante la salida de Antoine Griezmann. El brasileño podría llegar para ser su reemplazo, lo que le daría más protagonismo y más minutos en cancha.



Ambos equipos podrían salir beneficiados de este intercambio. Atlético de Madrid sabe que Rodri tiene intenciones de salir y parecen resignados a esto, pero podrían sacar buen provecho a la necesidad del Manchester City y el nombre de Gabriel Jesús es una muy buena opción. ¿Será el sustituto ideal para Griezmann?





