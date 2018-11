Lleva cinco temporadas en el Real Madrid y nunca ha llegado a ser titular indiscutible durante un solo año. Ya con 26 años, Isco puede estar mirando otro futuro que no sea el Madrid. Ante la falta de oportunidades y producto de su apendicitis y la destitución de Julen Lopetegui, en el camino del volante malagueño aparecen dos ofertas de la Premier League que podrían ponerlo en rebeldía y decirle a Florentino Pérez que lo venda para el 2019.



¿De qué equipos se tratan? Nada menos que el Manchester City de Pep Guardiola y el Chelsea de Maurizio Sarri, quien pidió a Mateo Kovavic en el fichaje de Thibaut Courtois al Bernabéu. ¿A cuánto ascendería la ficha? Medios españoles no lo han confirmado, aunque el interés de estas instituciones siempre ha estado en el mapa. Así pinta el mercado de Isco, que podría marcharse en la próxima temporada, mas no en el presente mercado de invierno.



Ahora, ¿cuáles son las razones que lo llevan a meditar una salida? Nada fuera de lo común: las pocas oportunidades que tiene en el equipo titular y la decisión de Santiago Solari por optar por otro tipo de jugadores para su equipo. El ‘Indiecito’ no contempla, por ahora, al ex Málaga, que podría partir a la isla británica tal como han hecho otros españoles.



Las ofertas se encontrarían encima de la mesa y Florentino Pérez tan solo tendría que aceptar por cual se inclinaría, si es que – claro – decide vender a Isco.