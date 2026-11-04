El guardameta del FC Andorra, Jesús Owono se pronunció por primera vez luego del trágico episodio que terminó con la vida del delantero español, tras un choque accidental durante el partido frente al Tenerife.

Jesús Owono, arquero del FC Andorra, se manifestó públicamente por primera vez después del fallecimiento de Jesús de Miguel, atacante con quien protagonizó un fuerte choque durante el encuentro ante el Tenerife. El futbolista español perdió la vida el pasado martes por la mañana, horas después del incidente que conmocionó al fútbol español.

A través de una carta difundida por el FC Andorra, el guardameta de Guinea Ecuatorial expresó el difícil momento personal que atraviesa tras lo sucedido y lamentó profundamente la partida de su compañero de profesión. “Estos están siendo los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado. Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús”, señaló.

Owono envía un mensaje a la familia de Jesús de Miguel

En el mismo comunicado, Owono también dedicó unas palabras a los familiares y seres queridos del delantero español, además de referirse a las circunstancias que deberá afrontar tras el lamentable episodio.

“Pienso en él, en su familia y en todas las personas que lo querían. Sé que habrá muchas cuestiones que abordar, afrontaré lo que venga con todo el respeto. Pero ahora mismo, sinceramente, no puedo pensar en otra cosa que en Jesús y en el dolor que estamos viviendo. Descansa en paz, Jesús”, agregó el arquero.

Mientras tanto, el fallecimiento del futbolista continúa generando muestras de solidaridad en España. Representantes institucionales, integrantes del CD Tenerife y numerosos aficionados participaron en un minuto de silencio realizado a las puertas del Cabildo de Tenerife para rendirle homenaje.

📃 𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐓 𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 https://t.co/dCEQJEcAKx — FC Andorra (@fcandorra) November 4, 2026

El funeral de Jesús de Miguel está programado para este jueves a las 2:00 p. m. en la localidad de Navahermosa, en Toledo, lugar de origen de su familia y donde descansarán sus restos. Según pudo conocer Depor, Gerard Piqué, máximo accionista del FC Andorra, también estará presente en la ceremonia para acompañar a los familiares del delantero.

En medio de la conmoción, tanto el Tenerife como el FC Andorra decidieron aplazar sus respectivos compromisos de LaLiga Hypermotion. El conjunto canario tenía previsto enfrentarse al Granada, mientras que el equipo de Owono debía medirse con el Mallorca.

TE PUEDE INTERESAR