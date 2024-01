El Barcelona no atraviesa un buen momento futbolístico y la directiva ya busca opciones para fichar en este mes de enero. Sus problemas financieros hacen que solo pueda conseguir cesiones, a menos que el club logre cerrar la venta de Barça Studios pronto. Mientras tanto, luego de revisar las plantillas de los principales cuadros de Europa, el conjunto culé se ha decidido por un mediocampista del Manchester City. Se trata de Kalvin Phillips, de 28 años, quien no tiene minutos en el equipo de Pep Guardiola y ve con buenos ojos llegar a Cataluña.

Según informan los medios españoles, el internacional inglés, quien se cansó de estar en la banca del vigente campeón de la Champions League, tiene ofertas de diferentes clubes, pero su prioridad es jugar en el equipo dirigido por Xavi Hernández. Eso sí, la operación no será sencilla porque los ‘Citizens’ no están dispuestos a regalarlo y piden una suma (por cesión) de ocho millones de euros.

Para el Barça es un futbolista que pueda rendir de forma inmediata porque tiene experiencia con Inglaterra y jugó varios años como titular en el Leeds Utd. Asimismo, su perfil y su tipo de juego se adecuan al estilo de juego del entrenador azulgrana y el jugador está dispuesto a salir la ciudad de Mánchester. Lo único que complica la situación es que el préstamo no es gratuito y se debe pagar su ficha.

Según The Telegraph, otro club español que está interesado es el Atlético de Madrid y está por presentar una oferta con mejores condiciones económicas. Por ahora, el Barcelona está paralizado a la espera de asegurar la venta de Barça Studios (se negocia vender el 49% por 200 millones de euros, de los cuales 50 ingresarían a la firma y permitirían la inscripción de un nuevo futbolista).

Kalvin es consciente de la situación que vive la entidad blaugrana y tomará una última decisión la próxima semana. No arriesgará a decidir en los últimos días del mercado. Más allá de los términos económicos, el inglés sí exige ciertas garantías deportivas. Si se va del Manchester City es para ser protagonista. El caso se resolverá en los próximos días y el Barça espera conseguirlo porque necesita reforzar el mediocampo para lo que resta de la temporada.

Kalvin Phillips es mediocampista del Manchester City. (Foto: Getty Images)





¿A qué hora juegan Barcelona vs. Unionistas?

El partido entre Barcelona vs. Unionistas se llevará a cabo este jueves 18 de enero desde la 1:30 de la tarde (hora en Perú, Colombia y Ecuador). En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el choque dará inicio las 3:30 p.m., mientras que en Venezuela y Bolivia a las 2:30 p.m. En tanto, en España será a las 7:30 p.m.

¿Qué canal transmite el Barcelona vs. Unionistas?

La contienda entre Barcelona vs. Unionistas será emitida de manera exclusiva en toda Sudamérica por DSports (DIRECTV) y DTVGO. En España la transmisión irá por Movistar Plus. En México será por SKY Sports. Si no tienes acceso a ninguna de estas alternativas, ten en cuenta que podrás seguir el desarrollo del partido por la web de Depor.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR