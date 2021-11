Quiere volver, y volverá. Lionel Messi pasó la mayor parte de su carrera en el FC Barcelona, pero esta temporada tomó un rumbo diferente, puesto que se acabó su contrato: no hubo acuerdo de renovación y decidió marcharse al PSG. Al margen de que su salida no fue la mejor, el futbolista expresó su deseo por volver a la institución.

El delantero fue entrevistado por Sport de España y el medio reveló un poco de la extensa chala que tuvieron. “Siempre he dicho que me encantaría ayudar al club en lo que pueda ser útil, en lo que pueda sumar y ayudar a que esté bien”, señaló la ‘Pulga’ al ser consultado sobre su equipo en el pasado.

No obstante, Lionel Messi también dejó en claro que desea regresar para desempeñar otra clase de funciones. “Ya lo dije en su momento, me gustaría ser secretario técnico. No sé si pueda pasar o no, si será en el Barcelona o no”, agregó el futbolista en la conversación.

“Tal vez hay otra manera y si hay la posibilidad de aportar en lo que pueda, lo haría, porque es el club que amo y deseo que estén bien. Quiero que siga creciendo, que sea uno de los mejores del mundo”, resaltó Lionel Messi respecto al Barcelona.

Lionel Messi se refirió a la posibilidad de volver al Barcelona. (Video: Diario Sport)

Según informó Sport, los demás detalles de la entrevista realizada en Francia serán publicados este lunes 1 de noviembre. Además del tema de Barcelona, el argentino también se referirá a sus recuerdos en el Camp Nou, el presente que vive en el PSG, los nuevos compañeros que tiene y la posibilidad de obtener un nuevo Balón de Oro.

Lionel Messi tendrá larga estadía en PSG

A pesar de los 34 años que tiene Lionel Messi, PSG optó por firmar un largo vínculo contractual con el futbolista: pertenecerá a la entidad parisina hasta el 30 de junio del 2023. Por ahora, la ‘Pulga’ no ha mostrado su mejor versión futbolística debido a algunos problemas físicos que sufrió.

