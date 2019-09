¿Cuánto pagarán? Subastan mural de beso entre Messi y Cristiano Ronaldo en calle de Barcelona

► Messi encuentra por fin al culpable de la crisis del Barcelona

Lionel Messi sonríe de oreja a oreja. Y es que el último lunes el crack del Barcelona fue a la ciudad de Milán para ser parte de la gala del FIFA The Best y se llevó el premio al Mejor Jugador de la temporada pasada. Dio la sorpresa y venció así a Cristiano Ronaldo (Juventus) y Virgil van Dijk (Liverpool). Ahora, la mira está puesta en lo que hará con su club para lo que resta de campaña.

Justamente luego de ganar el The Best en el Teatro alla Scala, Lionel Messi se ha visto envuelto en una subasta, aunque no precisamente de algo que le pertenezca a la máxima figura del Barcelona. Sucede que el portal Escrapalia venderá un mural en el que el argentino aparece besándose con Cristiano Ronaldo. Es verdad. Así como lo lees.

El mural es obra de TVboy, alias de Salvatore Benintende, conocido artista urbano que domina el arte del graffiti. La imagen entre Messi y Cristiano es parte de una gasolinera en el Passeig de Grácia ubicada en Barcelona. La subasta terminará este 24 de octubre y se espera que se recaude, al menos, cerca de 50 mil euros. Se parte con 150 euros como mínimo.

No solo será vendida esta obra en relación a Messi y 'CR7'

Otras obras que se pondrán a la venta son un retrato de Steve Jobs que está basado en el 'Hijo del hombre', un 'Leo' convertido en un santo, así como una pintura de Carles Puigdemont, politico español, vestido como Harry Potter.

De otro lado, Lionel Messi será titular este martes en el partido que Barcelona jugará frente al Villarreal en Camp Nou por la fecha 6 de LaLiga Santander. El crack argentino vuelve al titularato luego que los hombres de Ernesto Valverde perdieran 2-0 ante Granada en el Nuevo Los Cármenes por la jornada anterior.

